Am Dienstagmorgen ist auf der B4 zwischen Neustadt und Rödental ein junger Mann mit seinem Auto frontal in den Gegenverkehr geraten.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberfranken sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlief ein 20-Jähriger bei Rödental (Landkreis Coburg) vermutlich kurzzeitig am Steuer ein. Dabei geriet der junge Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Wagen eines entgegenkommenden 36-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall auf der Bundesstraße schwer verletzt.

Ein Abschleppdienst barg die beiden Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt werden.

