Am Donnerstag haben drei Maskierte ein Klassenzimmer des Salier Gymnasiums in Waiblingen gestürmt. Ihre Waffen waren Wasserpistolen.

Ein ganz schlechter Scherz: Am Donnerstagnachmittag haben drei Maskierte gegen 16 Uhr ein Klassenzimmer des Salier Gymnasiums in Waiblingen gestürmt. Die drei schwarz gekleideten Personen spritzten die Schüler der 10. Klasse und den Lehrer mit ihren Wasserpistolen nass, anschließend rannten sie in Richtung Korber Höhe davon. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Polizei sucht Zeugen

Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich um drei männliche Jugendliche, alle zwischen 170 und 180 cm groß. Zwei der Täter waren hellhäutig, einer dunkelhäutig. Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

