Stuttgart Polizei-Übung zu Terror-Anschlag im Bahnhof

Stuttgart / SWP

Polizei und Feuerwehr üben in der Nacht von auf den 12. September den Fall eines Terror-Anschlags im Hauptbahnhof Stuttgart.

Die Bundespolizeidirektion Stuttgart und das Polizeipräsidium Stuttgart planen mit Unterstützung der Deutschen Bahn AG und der Feuerwehr Stuttgart das Vorgehen im Falle eines terroristischen Anschlages im Hauptbahnhof. Die Übung ist von Dienstag (11. September) auf Mittwoch (12. September) geplant. Die Bundespolizei probte derartige Einsätze bereits an Bahnhöfen in Berlin, Leipzig, Frankfurt am Main, Lübeck, Hannover und München durch, heißt es in einer Mitteilung.

Schüsse und Explosionen

Während der Übung kann es durch die Simulation von Schüssen und Explosionen zu Lärmbelästigungen rund um den Hauptbahnhof kommen, teilt die Polizei mit. Auch eine Vielzahl von Statisten, die als Verletzte geschminkt sind, werden Teil der Übung sein und dienen der realistischen Darstellung.

Durch die nächtliche Übungszeit sollen dabei die Auswirkungen auf den Bahnbetrieb möglichst gering gehalten werden. In der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens werden Teile des Hauptbahnhofes sowie der Taxistand mit Sichtschutzzäunen für die Öffentlichkeit gesperrt. Einige Züge werden in diesem Zeitraum auf andere Gleise verlegt.