Im Streit um eine Portion Pommes eskalierte die Situation in einem Restaurant in Müllheim. Die Bedienung warf dem Gast den Teller ins Gesicht.

Die sonst so beliebten Pommes rot-weiß landete im Gesicht eines Gastes einer Gaststätte. Im Streit um ein bestelltes Essen hat eine Bedienung in einer Gaststätte in Baden-Württemberg einer 22-Jährigen heiße Pommes samt Ketchup und Teller ins Gesicht geworfen. Die junge Frau wurde beim Vorfall in Müllheim bei Freiburg verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Sie war den Angaben zufolge Gast in dem Lokal und hatte dort am Freitagabend Pommes bestellt. Das Restaurant war jedoch gut besucht, sodass die Bestellung erst nach rund 90 Minuten kam. Die Frau hatte während dieser Wartezeit - nachdem sie nach einer Stunde nachgefragt hatte - das Lokal kurz verlassen und woanders was gegessen. Als die Fritten schließlich kamen, wollte sie die nicht mehr.

Die Bedienung war darüber laut Polizei so verärgert, dass sie Essen und Teller dem Gast ins Gesicht schleuderte. Die 22-Jährige erstattete Strafanzeige, nun ermittelt die Polizei.

Das könne dich auch interessieren:

Brand in Ulm Versuchter Mord? Polizei sucht jetzt Zeugen nach Feuer in der Wagnerstraße Nach dem Feuer in der Ulmer Wagnerstraße ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung und versuchtem Mord. Dafür ist die Polizei auch auf Zeugen angewiesen.