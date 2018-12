Gomaringen Nicht aufgepasst und aufgefahren

Gomaringen / swp

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf der L 384 vor der Einmündung der Straße Höhnisch ereignet hat. Ein 51-jähriger Dußlinger war gegen 12.30 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Landesstraße von Nehren kommend in Richtung Gomaringen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 59-Jähriger mit seinem VW Golf an der Ampel verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Trotz einer Notbremsung und eines Ausweichmanövers krachte er noch mit großer Wucht ins Heck des Golf. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden fiel mit insgesamt etwa 10 000 Euro beträchtlich aus.