Merklingen Brand in Bauernhof: Nachbar und Feuerwehr löschen schnell

Merklingen / Thomas Heckmann

Das beherzte Eingreifen eines Nachbarns und der Feuerwehr hat eine Familie in Merklingen am Sonntagnachmittag vor dem Verlust ihres Bauernhofes bewahrt. Gegen halb drei am Nachmittag bemerkte der Mann Rauch aus der Scheune seines Nachbarn in der Scharenstetter Straße aufsteigen.

Die Eigentümer des Bauernhofes waren nicht zuhause, so setzte der Mann erst einen Notruf ab und lief dann mit mehreren Feuerlöschern zum Nachbarn. Er konnte die Flammen klein halten. Vier Minuten später war bereits die Feuerwehr vor, berichtet Einsatzleiter Timo Ruhland von der Merklinger Wehr. Seine Männer löschten den Entstehungsbrand aus zwei Löschrohren ab. Dadurch konnte die Scheune mit Heu und Pferdestall und wohl auch das Wohnhaus vor Flammen gerettet werden.

Die Feuerwehr-Leitstelle hatte, wie für Bauernhof-Brände üblich, neben der Merklinger Feuerwehr auch die Laichinger Feuerwehr mit ihrer Drehleiter alarmiert. So waren rund 50 Feuerwehrleute an der Einsatzstelle und auch zwei Rettungswagen. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Die Polizei nahm die Brandstelle in Augenschein, Angaben zur Schadenhöhe gab es am Sonntag noch nicht.

