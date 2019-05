Nach einem Verkehrsunfall ist ein Auto auf eine Zugstrecke bei Lörrach geschoben worden. Der Zugverkehr musste zeitweise gesperrt werden.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist ein Auto auf eine Zugstrecke bei Lörrach geschoben worden, der Zugverkehr musste zeitweise gesperrt werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, missachtete eine 81-Jährige am Montag in der Innenstadt die Vorfahrt eines 63-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 63-jährige Autofahrer auf die Gleisanlagen geschoben und kam dort zum Stehen, er wurde dabei leicht verletzt. Der Zugverkehr zwischen Lörrach-Hauptbahnhof und Lörrach-Stetten war über eine Stunde lang gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Mehrere Absperrpfosten und ein Schaltkasten am Bahnübergang wurden beschädigt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Lörrach im Einsatz. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Polizeimeldung

