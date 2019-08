Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Münsingen verletzt worden. Eine 53-Jährige wollte kurz nach 14.30 Uhr mit ihrem Skoda Rapid von einem Hofgut herkommend nach links auf die B 465 in Richtung Münsingen abbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden und in Richtung Ehingen fahrenden Skoda Yeti eines 82 Jahre alten Mannes. Beim Zusammenstoß zogen sich die beiden Fahrer und eine 81-jährige Beifahrerin im Pkw des Mannes leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 20 000 Euro.