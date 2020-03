Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Münsingen gegen einen 55-Jährigen, der am Donnerstagmittag auf der B 465 / L 230 zwischen Münsingen und Kohlstetten mehrfach äußerst riskant überholt und andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet haben soll. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 15 Uhr mit seinem weißen Audi A6 zunächst von Münsingen in Richtung Bad Urach unterwegs. Obwohl ihm auf der übersichtlichen Strecke ein Sattelzug entgegenkam, überholte der Audi einen vorausfahrende VW Polo, sodass dessen Fahrerin und auch der Fahrer des Sattelzugs nur durch eine Notbremsung einen Unfall verhindern konnten. Anschließend zog er unmittelbar vor dem Polo wieder auf die rechte Spur und bremste scharf ab, um nach links auf die L 230 in Richtung Engstingen abzubiegen. Im weiteren Verlauf überholte der weiße Audi auf Höhe des Klärwerks trotz Gegenverkehrs erneut zwei Pkw, wobei es auch hier zu einem Beinaheunfall mit dem Gegenverkehr gekommen sein soll.

Betonmisch-LKW muss Notbremsung machen

In der Ortsdurchfahrt Offenhausen soll der 55-Jährige erneut ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt haben und dabei einen entgegenkommenden Betonmisch-Lkw zu einer Notbremsung gezwungen haben. Das Polizeirevier Münsingen sucht nach Zeugen und Geschädigten, die durch die rücksichtslosen Überholmanöver des Audi-Fahrers, der im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wenig später ermittelt und angehalten werden konnte, gefährdet wurden. Telefon 07381/9364-0.

