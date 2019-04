Acht leicht verletzte Personen und ein Schaden von zirka 35 000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag gegen 12.10 Uhr auf der B 312 zwischen Engstingen und Traifelberg ereignet hat. Eine 18-jährige Fahrerin eines Toyota Corolla befuhr die B 313 von Großengstingen in Richtung Traifelberg und wollte an der Einmündung mit der B 312 nach links in Richtung Traifelberg abbiegen. Hierbei übersah sie einen 38-jährigen Fahrer einer Mercedes-Benz E-Klasse. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander, wobei alle Airbags ausgelöst wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 38-jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit als den erlaubten 70 Stundenkilometern unterwegs war. Im Fahrzeug der 18-jährigen waren noch drei weitere Mitfahrer. Zwei der Mitfahrer im Alter zwischen acht und 38 Jahren wurden leicht verletzt. Im Fahrzeug des 38-jährigen wurden der Fahrer, seine 37-jährige Ehefrau und seine drei Kinder im Alter von acht, elf und zwölf Jahren ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch den verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswägen vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 312 musste für die Unfallaufnahme bis gegen 14.10 Uhr halbseitig gesperrt werden. Über größere Verkehrsstörungen ist nichts bekannt.