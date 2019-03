Ein Sachschaden in Höhe von 12000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochabend, kurz vor 18 Uhr, in Genkingen an der Einmündung der Undinger Straße in die Gönninger Straße ereignet hat. Eine 20-jährige Fahrerin eines VW Up wollte aus Richtung Undingen kommend nach links in die Gönninger Straße abbiegen und hielt zunächst an der Stoppstelle an. Beim Anfahren missachtete sie die Vorfahrt einer von links aus Richtung Gönningen kommenden,19-jährigen Lenkerin eines VW Passat, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Passat musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.