Nach einer 57-Jährigen, seit Mittwoch aus Buttenhausen vermissten Frau fahndet derzeit die Polizei. Die Frau lebt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen, die sie am Mittwochmorgen, vermutlich gegen 7.45 Uhr, verlassen hat. Seither wurde sie nicht mehr gesehen. Auch wenn sie ein selbstständiges Leben führt und ihr Umfeld durchaus aus eigenem Entschluss verlassen haben kann, widerspricht ihr plötzliches Verschwinden ihren sonstigen Gewohnheiten, weshalb von Seiten der Einrichtung am Mittwochabend Vermisstenanzeige erstattet wurde. Die Polizei führte in der Folge Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers und mit Unterstützung von Rettungshundestaffeln mit Mantrailer- und Flächensuchhunden im Bereich von Buttenhausen durch, die bisher allerdings ergebnislos blieben. Wer Hinweise auf den Verbleib der Frau geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (0 73 81) 9 36 40 beim Polizeirevier Münsingen zu melden.

Die Vermisste ist etwa 170 Zentimeter groß, hat eine kräftige Figur, blaue Augen und braune, sehr lange, bis zum Po reichende Haare, die sie zeitweise offen, als Zopf oder auch hochgesteckt trägt. Über die Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor.