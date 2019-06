Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 465 schwer verletzt worden. Ein 27-Jähriger war gegen 9.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße aus Richtung Bad Urach kommend in Richtung Münsingen unterwegs. Als er auf der Höhe des Industriegebiets nach links abbog, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden, 37-jährigen Bikers, der mit seiner Kawasaki auf der B 465 in Richtung Bad Urach unterwegs war. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte gegen den Pkw. Der Zweiradlenker wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Mercedes wird auf 45 000 Euro geschätzt. An der Kawasaki entstand Totalschaden in Höhe von rund 7500 Euro.