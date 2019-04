Am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr, ist es auf der B312 im Bereich der Einmündung nach Baach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw Nissan mit Rechtslenkung befand sich hinter einem größeren landwirtschaftlichen Traktor auf dem Linksabbiegestreifen nach Baach. Der Pkw-Lenker versuchte den Traktor verkehrswidrig auf der Abbiegespur links zu überholen und im weiteren Verlauf ebenfalls verkehrswidrig links an der Verkehrsinsel vorbeizufahren. Zudem war die Sicht beeinträchtigt, da die Strecke eine leichte Rechtskurve beschrieb und die Sicht auf den Gegenverkehr beeinträchtige. Nur durch eine Ausweichbewegung nach rechts konnte die 59-jährige Fahrzeuglenkerin eines Pkw Mini, welche auf der B312 den beiden Fahrzeugen entgegen kam, ein Frontalzusammenstoß verhindern. Der Nissan kollidierte deshalb lediglich in die Seite des Pkw Mini. Die Lenkerin des Mini wurde hierbei leicht verletzt und erlitt eine Prellung am Bein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen sucht in diesem Zusammenhang noch den Fahrer des erwähnten landwirtschaftlichen Traktors, und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0 73 81) 93 64 222.