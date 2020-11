Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Montag die Verursacherin eines Unfalles in Riedlingen. Gegen 10.30 Uhr fuhr eine Frau mit einem Volkswagen in der Daimlerstraße aus einer Parklücke. Dabei soll sie mit ihrem Auto einen Opel gestreift und ohne anzuhalten weitergefahren sein. Ein Zeuge hatte den Vorgang beobachtet und seine Erreichbarkeit am beschädigten Opel hinterlassen. Der Geschädigte erstatte Anzeige, worauf die Polizei anhand des Kennzeichens die mutmaßliche Verursacherin schnell ermittelte. Die 70-Jährige will den Unfall nicht bemerkt haben, muss aber dennoch mit einer Anzeige rechnen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt knapp 2000 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. „Hinschauen, helfen, melden“ seien die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion „Stopp der Unfallflucht“ dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Unfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, trägt dazu bei, dass der Besitzer nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.