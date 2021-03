Zu einem glättebedingten Verkehrsunfall ist es am Freitagabend gekommen. Gegen 21.20 Uhr befuhr eine 27 Jahre alte Skoda-Fahrerin die B 313 von Trochtelfingen kommend in Richtung Engstingen. Kurz nach Trochtelfingen kam sie alleinbeteiligt mit ihrem Fahrzeug aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Schutzplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, an dem Skoda entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.