Ein Radfahrer ist am Sonntag von einer abbiegenden Autofahrerin übersehen und ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Die 79-Jährige befuhr mit ihrem Opel Corsa kurz vor 14.30 Uhr die K 6747 von Pfronstetten herkommend in Richtung Aichstetten. Beim Linksabbiegen in Richtung Aichelau übersah sie den entgegenkommenden, 33-jährigen Rennrad-Lenker. Der Sportler prallte gegen die Front des Pkw und wurde über die Motorhaube geschleudert. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Der Schaden beläuft sich auf zirka 8000 Euro, wobei alleine an dem Rennrad ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstanden sein dürfte.