- Hohenstein (RT): Bei Kollision mit Gegenverkehr schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K6736 am Montagnachmittag, den 15.03.21, erlitten.

Auf die Gegenfahrspur und kollidiert

Ein 30 Jahre alter Mann befuhr mit einem VW Amarok gegen 16.30 Uhr die Kreisstraße von Oberstetten nach Ödenwaldstetten. Nach einer leichten Rechtskurve geriet der Pickup nach derzeitigem Ermittlungsstand nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort seitlich mit dem entgegenkommenden Toyota Aygo eines 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota in den rechten Straßengraben geschleudert, drehte sich um die eigene Achse und kam dort entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.

54-Jähriger schwer verletzt

Auch der VW kam in den Straßengraben ab. Der 54-Jährige erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer des VW konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Untersuchung unverletzt verlassen. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf schätzungsweise 24.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.