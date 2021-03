Ein Pkw-Lenker musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, den 23.03.21, in eine Klinik gebracht werden. Der 46-Jährige war gegen 6.40 Uhr mit einem Ford auf der K6734 von Gomadingen herkommend in Richtung Bernloch unterwegs.

Kontrolle verloren - Wagen auf dem Dach

In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sein Wagen prallte im Anschluss gegen einen Baumstumpf, drehte sich und blieb auf dem Dach liegen. Verkehrsteilnehmer entdeckten das verunglückte Auto und kümmerten sich um den Fahrer. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Ford dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Er musste von einem Abschleppwagen geborgen werden