Ein sechsjähriger Junge bog, laut Polizeimeldung, am Donnerstag um 16.50 Uhr mit seinem Fahrrad vom Gässle herkommend in Ödenwaldstetten nach links in die Straße „Im Dorf“ ab, ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten.Eine vorfahrtsberechtigte, 24 Jahre alte VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem sechsjährigen Radfahrer. Der wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 2000 Euro.