Ein Schaden in Höhe von knapp 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Münsingen entstanden. Ein 47-Jähriger war um 16 Uhr mit seinem Seat Leon und Anhänger auf der L 230 von der B 465 kommend in Richtung Böttingen unterwegs. Zum besseren Rechtsabbiegen in Richtung eines Häckselplatzes ordnete er sich mit seinem Gespann halbseitig auf einem Linksabbiegestreifen ein. Ein nachfolgender, 48-jähriger Lenker eines VW Tiguan überholte daraufhin rechts. Beim Abbiegen des 47-Jährigen kam es zur Kollision mit dem SUV. Dieser war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem VW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über einem Promille.

Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.