Am Freitag gegen 11:30 Uhr kam es bei Gomadingen an der Auffahrt von der L249 zur L230 in Richtung Steingebron zu einem Verkehrsunfall. An der Einmündung zur L230 mussten die 65-jährige Fahrerin eines Hyundai und der 41-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter verkehrsbedingt halten. Nachdem die Hyundai-Fahrerin losfuhr, musste sie erneut halten um den bevorrechten Verkehr passieren zu lassen. Dies erkannte der Sprinter-Fahrer zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

