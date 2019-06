Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag erlitten, als er beim Überqueren der Straße von einem Lkw angefahren worden ist. Der 27-Jährige trat um 11.45 Uhr am Ortseingang von Zwiefalten unvermittelt auf die Hauptstraße und wurde von dem aus Riedlingen kommenden Lastwagen erfasst. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Während der Unfallaufnahme war die B 312 teilweise bis 14 Uhr komplett gesperrt