Ein beträchtlicher Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro ist bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Trochtelfingen entstanden. Eine 32-Jährige fuhr mit ihrem Seat um 8.45 Uhr die Straße Brechgrube abwärts und kam infolge ihrer nicht an die Witterungs- und Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Ihr Wagen kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford. Glücklicherweise blieb die Fahrerin ersten Erkenntnissen nach unverletzt.

