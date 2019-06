Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntag gegen einen Radfahrer gefahren. Der 49-Jährige war kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der B 312 von Riedlingen herkommend in Richtung Zwiefalten unterwegs. Vor der Abzweigung nach Baach fuhr er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung gegen das Pedelec eines vorausfahrenden, 59 Jahre alten Mannes. Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem schwankenden Unfallverursacher eine Alkoholfahne fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Nach einer Blutentnahme musste der Autofahrer seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6500 Euro.