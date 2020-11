Am Freitag ist es gegen 11.50 Uhr auf der B 465 zwischen Seeburg und Münsingen zu einem Verkehrsunfall beim Überholen gekommen. Ein 50-jähriger VW Golf-Fahrer war auf der Bundesstraße in Richtung Münsingen unterwegs. Hier wollte er einen vorausfahrenden Lkw überholen. Als er auf die Gegenspur wechselte, befand sich dort jedoch bereits ein 57-jähriger Fahrer mit seinem Tesla, der seinerseits in diesem Moment im Begriff war, sowohl den Lkw als auch den Golf zu überholen.

Polizeirevier Münsingen sucht nach zeugen

Die beiden Fahrzeuge touchierten sich seitlich. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/93640 beim Polizeirevier Münsingen zu melden.

