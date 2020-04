Schwere Verletzungen hat sich am Samstagnachmittag ein Krad-Lenker in Hohenstein zugezogen. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 33-Jähriger gegen 13.55 Uhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße zwischen den Orten Bernloch und Gomadingen und wollte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen. Aufgrund eines Fahrfehlers, so heißt es im Polizeibericht des Polizeipräsidiums Reutlingen, verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug und war nicht mehr in der Lage, mit seinem Krad rechtzeitig vor dem mittlerweile entgegenkommenden Wagen auf seine Fahrspur zurückzukehren.

Im Graben überschlagen

Um eine drohende Kollision mit dem Entgegenkommenden zu verhindern, wich der Kradfahrer nach links in den Straßengaben aus. Hierbei überschlug sich das Zweirad. Der Lenker wurde bei dem Sturz verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden am Krad beläuft sich auf zirka 8000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei zwei Rettungswägen und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug.