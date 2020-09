Der 69-Jähriger verlor am Sonntagnachmittag, den 27.09.2020, aus bislang ungeklärter Ursache auf der B1313 bei Trochtelfingen, in einer langgezogenen Kurve, die Kontrolle über seinen Hyundai und prallte gegen mehrere Bäume.

Mann schwer verletzt - Bäume gefällt

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Bei der Kollision wurden die Bäume so stark beschädigt, dass sie die Feuerwehr, aus Sicherheitsgründen, fällen musste. An dem Kleinwagen entstand ein Schaden von 12.000 Euro.