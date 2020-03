Ein innerörtlicher Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Montagmorgen kurz vor 7.30 Uhr auf der Landesstraße 271 in der Ortsdurchfahrt von Zwiefaltendorf. Die Abteilung Zwiefaltendorf der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingen wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe und zur Absicherung der Unfallstelle alarmiert. An der Einmündung „Zum Bahnhof“ bog ein Kleinwagen in die Von-Speth-Straße ein, kam dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Traktorgespann mit Anhänger zusammen. Die Fahrerin des Autos wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Hydrauliköl läuft aus

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und richtete eine Vollsperrung des Straßenabschnittes ein, wobei der Verkehr die Sperrung innerörtlich umfahren konnte. Weiter wurde der Brandschutz sichergestellt und die Batterie des Unfallwagens abgeklemmt. Am erheblich beschädigten Traktor lief eine größere Menge Hydrauliköl auf die Straße, welches mit Bindemittel gebunden werden konnte.

Zwei Stunden im Einsatz

Nach der polizeilichen Unfallaufnahme und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge, wurde die Straße von Trümmern und der Ölverschmutzung gereinigt. Zur Absicherung wurde Ölspurwarnschilder aufgestellt. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Neben einem Rettungswagen des Roten Kreuzes und der Polizei, war der Einsatzleiter vom Dienst (EvD) der Feuerwehr Riedlingen vor Ort, ebenso wie das Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) der Abteilung Zwiefaltendorf.