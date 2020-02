Auf mindestens 20 000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am frühen Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 465 an der Abzweigung nach Mehrstetten entstanden ist. Ein 47-Jähriger war gegen 3.20 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße von Ehingen kommend in Richtung Münsingen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Mehrstetten geriet er auf der schneebedeckten Fahrbahn mit seinem tonnenschweren Gefährt ins Rutschen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schrankenanlage des Bahnübergangs. Die Anlage wurde dabei komplett zerstört.

Keine Verletzten zu beklagen

Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sattelzug konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Zur Sicherung der beschädigten Schrankenanlage kam noch in der Nacht ein Techniker vor Ort. Zu einer Beeinträchtigung des Zugverkehrs kam es nicht.

Wie die Schwäbische-Alb-Bahn auf Nachfrage des ALB BOTE am Mittwochmittag bestätigte, läuft der Zugverkehr auf der Strecke wie gewohnt. Bis zur Instandsetzung der Schranken ist am Bahnübergang aber erhöhte Vorsicht geboten.