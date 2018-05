Zwiefalten Ulrich Schmid wird vermisst

Zwiefalten / swp

Seit vergangenem Freitag wird Ulrich Schmid aus Gomadingen vermisst. Aufgrund psychischer Probleme war der 59-Jährige momentan Patient in einer psychiatrischen Klinik in Zwiefalten, die er am Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, verließ. Seither fehlt von dem Mann jede Spur. Sämtliche Ermittlungen zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten, der auch Kontakte in den Landkreis Esslingen hat, blieben bislang ohne Erfolg. Der mehrfache Einsatz von Polizeihubschraubern und Man-Trailer-Hunden führte ebenfalls nicht zum Auffinden des 59-Jährigen.

Ulrich Schmid ist zirka 175 Zentimeter groß und korpulent. Er hat graue Haare, die seitlich kurz geschnitten und oben länger sind. Bekleidet war er zuletzt mit einer grauen Jogginghose und einem gestreiften T-Shirt. Die Kriminalpolizei Reutlingen bittet Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des 59-Jährigen machen können, sich umgehend unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.