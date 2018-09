Zwiefalten Transporter kippt nach Kollision um

Zwiefalten / pol

Vermutlich die Unachtsamkeit eines 25-jährigen Autofahrers hat am frühen Donnerstagabend zu einem heftigen Verkehrsunfall auf der B 312 im Bereich der Zwiefalter Steige geführt, teilt die Polizei mit.

Mit seinem Seat Leon war der junge Mann kurz nach 18.30 Uhr auf der Lindenstraße von Gauingen kommend an den Einmündungsbereich herangefahren. Beim Einfahren in die Bundesstraße missachtete er die Vorfahrt des in diesem Moment von links nahenden VW Crafter eines 51 Jahre alten Mannes. Dessen Fahrer konnte nicht mehr reagieren und wurde vom Seat hinten rechts getroffen. Dabei schaukelte sich der Kleintransporter auf und kippte schließlich um, führt die Polizei zum Unfallhergang aus.

Beide Fahrzeuglenker sowie ein 32-jähriger Mitfahrer im VW erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht werden.

Ersten Schätzungen zufolge entstand an den beiden nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugen ein Totalschaden, der sich auf insgesamt 68 000 Euro beläuft.

Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Zwiefalten im Einsatz, neun Mann waren vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße auch halbseitig gesperrt werden.