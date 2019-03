Zwei Motorradfahrer kamen am Samstag auf der K 6769 im Lautertal zwischen Hundersingen und Bichishausen von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Gegen 13.30 Uhr kam ein 54-jähriger Stuttgarter mit seiner Suzuki aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Böschung zu Fall. Der ihm nachfolgende 33-Jährige aus Leonberg stammende Honda-Fahrer war aufgrund des vor ihm aufgewirbelten Staubes irritiert und kam ebenfalls von der Fahrbahn ab. Beide Motorradfahrer trugen Schutzkleidung und wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Beide Kräder wurden abgeschleppt.