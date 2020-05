Am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr geschah das Unglück, bei dem nicht nur der Mulden-Lastwagen, sondern auch der dazugehörige Anhänger umstürzte. Anhand der ersten Notrufe musste die Rettungsleitstelle davon ausgehen, dass der Lastwagenfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Daher wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert: Die Freiwillige Feuerwehr Zwiefalten rückte mit den Abteilungen Zwiefalten und Sonderbuch zur Einsatzstelle aus, im Rahmen der Überlandhilfe wurden zudem die Freiwilligen Feuerwehren aus Hayingen und Riedlingen alarmiert, die auf ihren Rüstfahrzeugen spezielles hydraulisches Rettungsgerät mitführen, welches gegebenenfalls zur Rettung des verunglückten Fahrers benötigt worden wäre. Zur medizinischen Versorgung des Fahrers wurden neben einem Rettungswagen und dem Notarzt auch die Helfer vor Ort des DRK-Ortsvereins Zwiefalten-Pfronsttten und ein Rettungshubschrauber angefordert.

Ersthelfer befreien den Fahrer

Glücklicherweise war der Lkw-Fahrer bei dem Unfall nicht eingeklemmt worden, Ersthelfer halfen dem verletzten Mann aus der Kabine seines Lastwagens. Der Vorausrüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Hayingen sowie der Rüstzug aus Riedlingen konnten den Einsatz daher rasch beenden. Die Zwiefalter Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher und kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe des beschädigten Lastwagens. Hierbei kam auch der Feuerwehranhänger-Öl der Abteilung Zwiefalten zum Einsatz.

Für die Freiwillige Feuerwehr Zwiefalten war dies der 13. Einsatz in diesem Jahr. Bereits zum 48. Mal wurden damit die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingen alarmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.