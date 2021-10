Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war am Sonntagnachmittag, 3. Oktober, ein 18-Jähriger mit einem Volkswagen-Tiguan kurz nach 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 312 aufwärts in Richtung Pfronstetten unterwegs. In einer Linkskehre kam der Wagen offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in...