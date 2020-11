Ein Fenster demolierte ein Unbekannter zwischen Samstag und Montag in Riedlingen. Ein Zeuge entdeckte den Schaden am Montag. Ein Unbekannter hatte an einer Schule in der Goethestraße ein Fenster beschädigt. Mit einer Flasche warf er das Fenster ein. Die Tat soll zwischen Samstag und Montag passiert sein. Das Polizeirevier Riedlingen, Telefon (0 73 71) 93 81 24, hat Ermittlungen aufgenommen. Ein Schaden von mehreren hundert Euro blieb zurück.