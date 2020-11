Werkzeug und andere Sachen nahm ein Unbekannter in den vergangenen Tagen aus einem Garten in der Eichenau in Riedlingen mit. In der vergangenen Woche muss der Einbrecher in dem Garten gewesen sein. Das Tor zu dem Grundstück öffnete er mit Gewalt. Er ging zu den Hütten und brach sie auf. Im Innern vermutete er Brauchbares. Der Einbrecher fand Werkzeug und Kinderspielsachen. Die nahm der Unbekannte mit. Auf dem Grundstück standen zwei Gipsfiguren. Auch die machte der Einbrecher zu seiner Beute. Er flüchtete mit den Sachen. Die Riedlinger Polizei Telefon (0 73 71) 93 80, hat nun die Spuren an dem Tatort gesichert. Sie geben den Ermittlern erste Hinweise auf die Unbekannten.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht, teilt die Polizei mit. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf.