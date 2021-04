Beim Arbeiten mit einem Gabelstapler in einer Pfronstetter Firma ist ein 20-jähriger Arbeiter am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Der Mann war mit einem Kollegen gegen 13.20 Uhr mit Arbeiten mit dem Stapler beschäftigt, wobei er sich am beweglichen Teil der Hubvorrichtung festhielt. Beim Herablassen der Hubvorrichtung geriet der 20-Jährige mit der Hand zwischen Rahmen und dem beweglichen Teil, wobei er so schwere Verletzungen erlitt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zum Unglückshergang aufgenommen.