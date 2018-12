Münsingen Rauch in Schreinerei

Rauch in Schreinerei

Münsingen /

Für Aufregung hat am Dienstagvormittag die Rauchentwicklung aus der Absauganlage einer Schreinerei in Auingen gesorgt. Kurz vor zwölf Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Seestraße aus, nachdem dort ein Schwelbrand gemeldet worden war. Wie sich anschließend herausstellte, dürften sich feine Sägespäne anhand des Funkenflugs eines stumpfen Sägeblatts entzündet haben. Die Glutnester wurden durch die Feuerwehr Münsingen, die mit 18 Einsatzkräften vor Ort war abgetragen. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht, verletzt wurde niemand.