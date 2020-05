Unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen eine 51-Jährige, die am Sonntagabend in Kleinengstingen ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gelenkt hat. Gegen 18.30 Uhr war die Frau nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen mit ihrem Mitsubishi Colt ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten aus einer Grundstückszufahrt auf die Reutlinger Straße/B 312 eingefahren. Ein schwarzer, in Richtung Bernloch fahrender, Skoda Kombi musste dabei ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend setzte die 51-Jährige zurück in die Einfahrt, wobei ein Anwohner zur Seite springen musste, um nicht von ihrem Mitsubishi erfasst zu werden.

Gegen Polizeibeamte gewehrt

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte stellten bei der Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen den anschließenden Transport in eine Klinik und die folgende Blutentnahme setzte sie sich erheblich zur Wehr und beleidigte zudem die eingesetzten Beamten aufs Übelste. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler suchen nun nach dem Fahrer des schwarzen Skoda Kombi, der dem Mitsubishi ausweichen musste. Hinweise bitte unter Telefon (0 71 21) 99 18 0 an das Polizeirevier Pfullingen.