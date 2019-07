Noch ungeklärt ist die Ursache eines Brandes in Magolsheim, welcher sich am Mittwoch in der Ennabeurer Straße ereignet hat. Mehrere Zeugen meldeten gegen 16.45 Uhr, eine in Vollbrand stehende Scheue mit einer angrenzenden Werkstatt. Auch die anfahrenden Einsatzkräfte konnten aus der Ferne dichte Rauschschwaden aufsteigen sehen. Nach bisherigem Kenntnisstand brach aus noch ungeklärter Ursache der Brand aus und die Scheune sowie Werkstatt brannten bis auf die Grundmauern nieder. Da sich in den Objekten mehrere Zweiräder und Pkw befanden und auch die installierte Photovoltaikanlage komplett zerstört wurde, muss von einem Gesamtschaden in Höhe von zirka 250 000 Euro ausgegangen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Starke Kräfte der Feuerwehren aus Münsingen und Laichingen waren vor Ort. Verletzte Personen waren glücklicherweise nicht zu beklagen.