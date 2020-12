Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag entstanden. Gegen 15 Uhr war ein 72-Jähriger mit einem Porsche auf der B 465 von Seeburg herkommend in Richtung Münsingen unterwegs und kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw beschädigte dabei auch die Leitplanken sowie ein Verkehrszeichen und war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden.