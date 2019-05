Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehr als 10 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 19 Jahre alter Fahranfänger am Donnerstagabend auf der B 313 verursacht hat. Der Heranwachsende war kurz vor Mitternacht mit seinem Skoda Rapid auf der Bundesstraße von Trochtelfingen in Richtung Mägerkingen unterwegs. Weil er den Ermittlungen zufolge viel zu schnell gefahren sein dürfte, verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst einen Leitpfosten, bevor sich der Skoda mehrfach überschlug und abseits der Fahrbahn auf der Beifahrerseite liegen blieb. Drei Mitfahrer im Alter von 17 und zwei Mal 20 Jahren wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher wurde so schwer verletzt, dass er zur intensivmedizinischen und stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 19-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Sein Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.