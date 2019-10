Kein Radrennen wäre denkbar ohne die sanitätsdienstliche Absicherung durch die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Unter der Einsatzleitung des DRK-Ortsvereins Münsingen beteiligten sich am Sonntag auch die Ortsvereine aus Pfullingen, St. Johann, Engstingen und Mägerkingen-Hausen an der Absicherung des Radrennens. Die Ortsvereine übernahmen jeweils einen Einsatzbereich im Streckenverlauf in der Nähe ihrer örtlichen Zuständigkeit, erklärte Heiko Kalmar aus der Einsatzleitung des DRK-Ortsvereins Münsingen.

Vier Sanitätsstationen

Neben der Sanitätsstation am Start- und Zielbereich gab es vier weitere Streckenposten. Rund 20 Helfer waren im Einsatz. Zwei Mal waren die Retter gefordert: Nach Stürzen wurden zwei Radler durch die Sanitäter erstversorgt und kamen anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. „Insgesamt war es aber eine ruhige Rennveranstaltung“, bilanzierte DRKler Kalmar.

