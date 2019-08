In der Seeburger Steige ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich hierbei leicht verletzt. Der 20-Jährige war um 17 Uhr mit seiner Suzuki bergab in Richtung Bad Urach unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve soll ihm ein anderer Motorradfahrer entgegengekommen sein. Daraufhin erschrak der junge Mann und stürzte zu Boden. Seine Maschine rutschte im Anschluss gegen die linke Leitplanke. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.