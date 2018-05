Münsingen Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Münsingen / swp

Eine 21-jährige Motorradfahrerin ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der K 6769 schwer verletzt worden. Die junge Frau war gegen 17.20 Uhr von Gundelfingen kommend in Richtung Hayingen-Weiler unterwegs und kam in einer Linkskurve infolge eines Fahrfehlers nach rechts in den Grünstreifen. Dort fuhr sie eine angrenzende Böschung hinunter und stürzte anschließend. Sie wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Kawasaki entstand wirtschaftlicher Totalschaden von zirka 2.000 Euro.