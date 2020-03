Mit schweren Verletzungen, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte, ist ein 50-jähriger Biker am Sonntagmittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann war mit seiner Suzuki gegen 13.20 Uhr auf der Straße Beim Käppele in Trochtelfingen unterwegs und verlor, so das Polizeipräsidium Reutlingen, wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über die Maschine. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen berichtet, kippte der Motorradfahrer in der Folge auf die rechte Seite und verletzte sich dabei schwer. Den Sachschaden an dem Zweirad beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.