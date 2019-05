Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Sonntagmorgen erlitten. Der 19-Jährige befuhr mit seiner Yamaha um 8.15 Uhr die Seeburger Steige von Münsingen herkommend. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve bremste der junge Mann seine Maschine vermutlich aufgrund fehlender Fahrpraxis zu stark ab. Er stürzte auf die Straße, rutschte über die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf über 3000 Euro. An dem Motorrad dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.