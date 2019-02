Leichenfund in Zwiefalten 51-jährige Frau Opfer eines tragischen Unglücksfalles

Leichenfund in Zwiefalten

Zwiefalten / swp

Am Samstag kurz nach 8 Uhr ist der Polizei der Fund einer unbekleideten toten Frau in einem Gartengrundstück bei der Sägmühlstraße in Zwiefalten gemeldet worden.

Kriminalpolizei ermittelt

Dieser Sachverhalt bestätigte sich bei Eintreffen der Rettungskräfte. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und wird hierbei durch Spezialisten der Kriminaltechnik unterstützt.

Kein Gewaltdelikt

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben keine Hinweise auf das Vorliegen eines Gewaltdeliktes. Die 51-jährige Frau wurde offensichtlich Opfer eines tragischen Unglücksfalles.

Die Ermittlungen dauern an, teilt die Staatsanwaltschaft Tübingen mit.

