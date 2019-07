Ein Fahrfehler dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Mittwochabend auf der L 230 ereignet hat. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 18.20 Uhr mit seinem Suzuki-Motorrad die Gönninger Steige in Richtung Genkingen. In einer Rechtskurve, im oberen Bereich der Steige, kam er mit seinem Bike vermutlich infolge zu starker Schräglage ins Rutschen, und stürzte. Der Fahrer sowie seine 20-jährige Sozia wurden bei dem Unfall leicht verletzt woraufhin sie vom Rettungsdienst zur Behandlung und Überwachung ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Nach dem Unfall musste die Steige für etwa eine Stunde gesperrt werden.